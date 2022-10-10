網紅「台大泰拳女神」Sabrina（吳怡德）近日在小S的節目《小姐不熙娣》中爆料曾是《大學生了沒》一員的某位「超紅女星」是雙面人，引發外界猜測是Lulu（黃路梓茵）。對此，Lulu於9日發文否認，許多星友也相繼站出來聲援，而Lulu師父黃子佼昨（9）日深夜也留言勉勵，表示「清者自清，各自安好，無法改變他人，那就進化自己」。

黃子佼昨（9日）深夜於Lulu的臉書貼文底下留言，一開頭就先說道，「抱歉，來晚了，辛苦了」提醒「世界早已不平靜，任何風吹草動都會讓娛樂事件變成「新聞事件」且將更遠離事實。」並表示「這些食材，也成為某些人借題發揮的佳餚了。」

黃子佼於貼文中留下長篇回覆。（圖／翻攝自黃子佼臉書）

此外黃子佼也暖心告訴Lulu，「身為名人永遠要與3種人抗衡，愛你的、不愛你的、無感的」，同時也勉勵她要「珍惜愛你的；征服無感的；放生不愛你的。」另外，他也讚揚Lulu的自律、禮貌及親和，只不過「他們裝睡，叫不醒了，只求，清者自清，各自安好。」最後，他鼓勵，「如果無法改變他人，那就進化自己，更強，更問心無愧，更有底氣的往前走」心疼Lulu被捲入這場雙面人事件，希望她能挺過這場風波再次向前邁進。

雙面人風波越演越烈的當下，Sabrina過去已在IG寫下「切勿捕風捉影」出面闢謠。Lulu昨（9）日也發文直言表示，「謠言止於智者、公道自在人心，願閱聽大眾心中都有一顆明辨是非的心。」主持人小S也出面澄清，強調節目中所指的對象真的不是Lulu，並表示有向LuLu道歉。