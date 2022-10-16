受尼莎颱風外圍環流影響，北台灣下起大豪雨，新北市汐止、林口、新莊等地傳出積水，新北市長侯友宜今下午本規畫到新竹市與新竹縣輔選，但在第一個新竹市竹蓮寺行程結束後，即北返新北。
新北市新聞局表示，氣象局針對本市境內發布豪雨特報，侯市長今日13時左右前往新北市災害應變中心視察，全盤掌控本市各地區情況，本市目前仍為三級警戒開設，未達強化三級，侯市長指示，各區公所及相關單位必須嚴加戒備，持續關注各地區狀況。
受尼莎颱風外圍環流影響，北台灣下起大豪雨，新北市汐止、林口、新莊等地傳出積水，新北市長侯友宜今下午本規畫到新竹市與新竹縣輔選，但在第一個新竹市竹蓮寺行程結束後，即北返新北。
新北市新聞局表示，氣象局針對本市境內發布豪雨特報，侯市長今日13時左右前往新北市災害應變中心視察，全盤掌控本市各地區情況，本市目前仍為三級警戒開設，未達強化三級，侯市長指示，各區公所及相關單位必須嚴加戒備，持續關注各地區狀況。
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