受到颱風尼莎來襲影響，全台多個縣市降下豪雨，包括台北市、宜蘭縣等縣市都陸續傳出災情，但台北市長柯文哲仍持續民眾黨輔選行程，引發討論。對此，民進黨台北市長候選人陳時中16日下午受訪表示，不過一般來說大家都會撇開其他事，以災情控制為最重要的事情。一番話遭PTT鄉民酸爆：「一般來說會以疫情為重」、「有疫情還烙跑去選市長」、「全世界就你最沒資格說這句話」。

「可能他已經排好行程了吧？」針對是否認為柯文哲應該在台北坐鎮，不應該去中部輔選？陳時中16日下午受訪時回應表示，不過一般來說，以前在中央遇到有災情的時候，大家都撇開其他事務，以災情的控制為最重要的事情。

媒體也詢問，陳時中自己是否有關心台北市的災情？陳說，陽明山有一些土石流，他已經跟在地里長通電話了解一下情況，對方回覆昨天清到半夜，今天再把相關潛勢區向相關單位報告，也提醒居民要注意。

PTT鄉民酸「水利是中央管的」、「意圖使人推杯從中來的圖」、「陳時中很適合當里長」、「你怎麼沒以疫情為重？跑出來選舉」、「那你回去指揮中心啊，你有資格講嗎？」、「有疫情還烙跑去選市長」、「現在是選市長還是里長？」、「萬華出事的時候自己不敢到現場的陳導」、「你是不是在臭阿燦？」、「笑死，那怎麼不檢討總統？」、「現在跟我說應該要坐鎮？」、「EE表示」、「鄭文燦有被挖過他沒坐鎮的事蹟呢~」。

還有人說，「防疫一般來說是以人民為重，不是政黨，也不應該進行政治的操弄」、「真的，不像有人災情嚴重時刁難BNT」、「還記得講完話就走的是誰」、「擋BNT的時候有想到人民？」、「陳時中又在臭自己了嗎」、「疫情嚴重還跑去喝紅酒」、「塔綠斑覺得指揮官烙跑OK，市長輔選不行」、「雙標來囉」、「疫情沒趨緩，你有臉選北市？」、「一般來說會以疫情為重」、「全世界就你最沒資格說這句話」。