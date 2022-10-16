誰判斷失誤？民進黨台北市長候選人陳時中選情不利，疑似波及其他地區選情，同黨台中市長候選人蔡其昌日前竟說，陳時中當初應該扮演全台助選角色。前立委蔡正元今(16日)在《新聞大白話》節目指出，陳時中與無黨籍候選人黃珊珊較不容易發生2018姚文智與柯文哲的棄保。蔡其昌的判斷雖是正確的，但現在抱怨，反而會讓陳時中像面對土石流一樣，選情一直往下滑。

蔡正元表示，媒體當然會看到地方上一些樁腳的反應，認為說陳時中(選情)已經戰死沙場了，接下來到底要接納蔣萬安還是黃珊珊？心裡會有一些糾葛。不過要看民進黨有沒有在最後關頭想要放棄陳時中？看三立、民視最準，以目前來看，這兩個台還是高度堅定地支持陳時中！

「那就表示民進黨中央沒有要放棄，基層也不會放棄，還是鐵板一塊，這是第一個觀察指標。」蔡正元指出，第二個觀察指標，要民進黨像放棄姚文智支持柯文哲，要複製一次(這)模式，可能性很低，因為這時候還會堅決支持陳時中的人，他有一個心理結構問題很大，就是對於台獨是當作一種宗教信仰，不可能會去支持一個統獨立場模糊不清的黃珊珊。

蔡正元強調，柯文哲是台大急診室醫生、醫學院教授，姚文智在社會的秤量上就很容易被拋棄，即使這樣，拋棄也不乾淨，柯文哲才58萬票多一點贏了丁守中，如果他沒有執政優勢的話早就輸掉了，所以棄陳保黃的可能性幾乎是不存在的。

「陳時中最大的問題是，他的人設是想說，我是率領大家對抗病毒的人。」蔡正元說，但是客觀訊息的變動，使得選戰焦點變成，我是一個對抗大家買疫苗的人，而且是一個對抗大家買快篩劑的人，那就慘了啊。表示他一路以來當防疫指揮官，很多關鍵性決策真的做錯了，他沒有去彌補。

蔡正元指出，看同黨的重量級候選人，蔡其昌(14日)怎麼講？「如果民進黨台北市長參選人陳時中當初是扮演全台助選角色……」換句話說，台中市的蔡其昌也受到了他的波及。更經典的是，林佳龍曾公開講「他不適合選，我才適合選(台北市)」你硬要把他推來台北市選，就會有今天的處境啊。蔡其昌的判斷是正確的，但事情已經發生了，現在抱怨的話，反而會讓陳時中像面對土石流一樣，山崩地裂一直往下滑。