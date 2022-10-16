民進黨近期諸多爭議引發討論。針對民進黨前主席許信良胞弟、前立委許國泰表示「民進黨完了」，都是天意，前民進黨立委沈富雄則認為，這不是天意，民進黨是「自作孽」。綠營大老相繼倒戈掀起討論，網友直言這就叫「家道中落」，兒孫沒出息才會讓這些「長輩」們看不下去，出面導正視聽。

沈富雄14日在政論節目《少康戰情室》中表示，陳時中的講法就是，他已經卸任了、他現在不負責任，這跟總統蔡英文的「2024以後跟她無關」的講法，有著異曲同工之妙，可見總統跟陳時中認定的責任範圍非常的窄。

沈富雄痛批，民進黨如今幾乎每一件事情都政治掛帥，尤其面對只要有一點點與大陸扯上關係的事，被迫害妄想症就更嚴重了。沈指出，許國泰稱「民進黨完了」，把它講成「這都是天意」，他卻覺得並不是如此，他認為民進黨是「自作孽」。

此說法引發熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》與臉書相關連結留言：「許老等創黨級大老們，恐怕是兒孫沒出息、家道中落，才忍不住跳出來以正視聽」、「最很好多綠營大老都看不下去耶」、「民進黨保證不會完了，而且也不是天意，因為有死忠的」、「這些老前輩們打下的江山，都快被蔡政府這些人搞垮了」、「早期綠營大老的風骨，如今已蕩然無存」。