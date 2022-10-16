蔡其昌與王立任進場聯合競選總部成立大會，受到支持者高喊「當選、當選」的熱情相迎。（陳世宗攝）

蔡其昌說，台中的王牌就是有能力、勤政、解決問題，這個就是台中市競選的王牌。（陳世宗攝）

抗中保台是民進黨最後王牌？ 蔡其昌稱是這三件事

年底九合一選戰進入最後決戰階段！民進黨高層日前拋出要打廣義「抗中保台」牌後，成為政壇熱議話題。媒體今天詢問民進黨台中市長候選人蔡其昌「抗中保台是民進黨最後的王牌嗎？」蔡其昌說，應該要問黨中央才知道，台中的王牌就是有能力、勤政、解決問題，這個就是台中市競選的王牌。

九合一大選進入將進入最後衝刺與決戰的關鍵時刻，綠營人士憂心，今年選情冷清堪稱是綠營面對的最大問題；選情冷清對爭取連任者較有利，民進黨在全台多個縣市都是以挑戰者之姿出擊。攻擊型議題炒不熱選情自然就難突破，最後端出「抗中保台」的目的，在於激起選民熱情，讓選戰回到該有的溫度。

民進黨台中市長候選人蔡其昌今天首場公開行程，上午到梧棲區參加他與市議員王立任聯合競選總部成立大會，媒體詢問蔡其昌「抗中保台是民進黨最後的王牌嗎？」蔡其昌指出，應該要問黨中央才知道，台中的王牌就是「有能力、勤政、解決問題」，這個就是台中市競選的王牌。