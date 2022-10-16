尼莎颱風撲台為北台灣帶來強降雨，行政院長蘇貞昌16日取消輔選行程改至中央災害應變中心視察，對於身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲仍南下輔選拜票，他酸說每個行政首長都該堅守崗位，人民比選舉輸贏重要。對此，柯文哲反嗆，平常不訓練好，災害發生時才跑到應變中心大呼小叫、耍官威，還順便抹黑別人，這有什麼用？

年底選舉將至，不少政治人物會趁假日展開跨區輔選，柯文哲也不例外，不過大雨造成北台灣災情不斷，新北市長侯友宜也取消新竹輔選行程，返回新北汐止伯爵山莊勘災，原稱「公務人員都有SOP」的柯文哲，在藍綠齊轟「無心市政」後，突然取消2行程北返，決定在晚間視察內湖康樂隧道搶修進度。

被問到是否因輿論壓力才北返勘災，柯文哲淡定表示，哪有什麼輿論壓力，強調自己不是會被輿論壓力影響的人，畢竟今日北市災害應變中心還不到一級開設，僅停留在三級開設等級，所以就照標準程序（SOP）走，公務員能解決的就自己處理，需要他決定才出來。

對於蘇貞昌稱地方首長應親自坐鎮讓人民安心，柯反嗆，平常要訓練、準備好，作戰時要相信自己的部隊，他自認8年來建立的防災體系相當穩固，特別是對付颱風和強降雨，都有完整的應變SOP。

柯不滿地說，平常不準備、不訓練好，有災害時才跑到災害應變中心大呼小叫，耍官威，還順便抹黑別人，有什麼用。他還要批評者要相信制度，感嘆「台灣就是這樣，作秀都要裝給人家看，我才不要咧。」

至於是否因侯友宜取消行程才跟進，柯則說，就照SOP走，今天連二級開設都還沒到，僅停留在三級開設，此情況消防局長就可以處理，二期開設則是副秘書長等級就能解決，只有一級開設才要全府進入災害應變中心。