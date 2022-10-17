台北市長選戰進入白熱化，民進黨台北市長候選人陳時中競選總部總幹事吳思瑤昨嗆，這場離題的選戰愈選愈瘋狂，相較陳時中端政見，國民黨候選人蔣萬安卻到台中拚選舉、攻擊疫苗，勘災進度也慢。對此，蔣萬安競選辦公室副發言人蔡畹鎣表示，蔣萬安的公辦都更3箭及新住民政見約在1個月前推出，陳時中豈不是慢了1000拍？

蔡畹鎣指出，蔣萬安早在8月16日前往信維整宅親自了解住戶狀況，並於當日提出都更3大策略「早進場、擴量能、增彈性」，降低公辦都更門檻讓政府及早介入，同月26日也成立新住民服務辦公室，建立單一窗口並舉行諮詢座談會，「在陳時中晚上跑酒吧、早上打球的時候，蔣萬安早就陸續將政策牛肉一一端出，想拿香跟拜沒關係，但先後順序應先釐清。」

蔡畹鎣提到，蔣萬安15日前往台中向市長盧秀燕請益，參訪潭子國民暨兒童運動中心，希望將成功的市政案例帶回台北；日前也到新北市參訪塭仔圳故事館，市長侯友宜討論共同政見，「再正常不過的行程也能被對手拿來做文章，究竟誰在操作廉價政治口水，吳思瑤口中理性的台北市民，應該都看得很清楚。」

蔡畹鎣強調，過去吳思瑤在節目上和媒體人周玉蔻一搭一唱，放任無辜女性遭受抹黑，也沒見她出來發言，攻擊他人時卻喋喋不休，內容卻不知所云，「若要說危機見本性，陳時中的本性就是切割，周玉蔻出事了，就說與她無私交；高端出事了，就說已離開衛福部。」選舉期間論瘋狂的程度，應該沒人能比民進黨更瘋。

蔡畹鎣說明，蔣萬安16日晚間行程結束後趕往內湖康湖隧道口，在確保不影響現場救災工作進度下，關心災情及慰問工作人員；17日一早也在議員及里長陪同下，前往大湖里大溝溪生態治水園區，一同了解災害應變情形。

蔡畹鎣反問，疫情最嚴峻時，許多醫院急診室有許多患者排隊擠滿人，怎麼不見陳時中去現場勘查？不就是避免妨礙醫護人員救人？依照吳思瑤標準，陳時中防疫也慢N拍？不要忘記陳時中曾經說染疫大學生「自己照顧自己」、公寓染疫居民「把鑰匙丟到一樓」，不用選舉的陳時中不只是對患者慢幾拍，根本直接放任自生自滅，「前天才說別人噴口水，現在口水卻是噴得又多又急。少一點口水、多一點救災，才是老百姓要的。」