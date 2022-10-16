颱風尼莎帶來豪雨，台北市內湖區康湖隧道口驚傳邊坡土石及路樹崩塌滑落，雙向封閉中，由於現在正值選舉期間，因此國民黨台北市長候選人蔣萬安今（16）日深夜就冒雨趕抵現場勘災，並要求工務局盡快清除滑落的土石，加速恢復通車，引發討論。

蔣萬安在臉書上表示，內湖的康湖隧道發生山崩災情，大量土石跟斷樹堵住隧道入口，已經完全無法通行，他和李彥秀、李明賢及吳世正晚間趕往現場勘災。蔣萬安也指出，他們和工務局討論搶修進度，工務局表示，他們會盡快清除滑落的土石；也會堆沙包、蓋帆布，避免土石繼續滑落，希望加速恢復通車。

最後蔣萬安也感謝深夜還在參與救災及搶通的相關市府同仁，「大家辛苦了！希望市民朋友一切平安！」網友們看完後紛紛留言表示「天災真是可怕，辛苦了」、「蔣萬安委員辛苦了！希望大家一切都平安！」、「這次真的豪雨成災，期望大家都平安！」、「深夜還在參與救災及搶通的相關市府同仁，大家辛苦了」。