輕颱尼莎造成台北市豪大雨多處淹水，網友在網路上po出一段影片，在北市內湖區驚見「泥沙瀑布」，一輛白色自小客車，剛好停在下方，只見水流湍急，直接灌在車身上，整整一個下午，引發網友熱議。

網友在「我是內湖人」社團po出一段影片，一輛白色自小客車被泥沙瀑布衝擊，po文者寫著「請車主儘早發現」，底下也引發網友熱議，「瞬間變成泡水車」、「鈑金直接刮花了」、「天哪！這是要怎麼進去移車？」、「水刀洗車」，據了解，該車從下午5時就停留在該處。