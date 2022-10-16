竹子湖路、中興路大量泥沙警方到場呼籲民眾不要上山。（翻攝畫面）

「尼莎」颱風外圍環流伴隨東北季風造成陽明山竹子湖路、中興路土石流，北市府新工處16日早上已經清運完畢，開闢小徑維持單線通車，但因雨勢增大，上午8點35分爆發第2波土石流，到場了解災情的竹子湖里長廂型車陷入泥沙，所幸並未造成人員受傷，現已通知吊車到場，道路仍無法通行，竹子湖派出所呼籲民眾暫時不要上山。

陽明山國家公園官方臉書16日凌晨1時30分發文，指出陽金公路、中興路口暫時已無法通行，當地土石流情況嚴重，土塊、石塊和泥水已布滿道路，北市新工處派出機具清運，已於上午8點恢復單線通車，當地里長、派出所員警到場了解，並疏導交通。

不料8點35分爆發第2波土石流，路面遭泥沙、大石掩沒，里長曹昌正當時不在車上，他見狀趕緊大喊叫附近的車輛駛離，自己的車子卻陷入泥沙，現已通知吊車到場，將車輛吊離現場。

根據中央氣象局統計資料，台北市擎天崗累積雨量675.5毫米，已達到超大豪雨等級，目前陽明山山區部分道路和步道陸續傳出坍方及土石流情形，民眾暫時不要上山。