尼莎致災性暴雨到 陽明山深夜驚爆坍方土石流。（圖／翻攝陽明山國家公園臉書）

受到「尼莎」颱風外圍環流和東北季風的雙重影響，基隆北海岸、宜蘭、北花蓮等地恐連續48小時出現致災性雨勢。陽明山深夜雨勢不斷，山區部分道路及步道已傳出坍方、土石流，請民眾暫時不要上山。

陽明山國家公園官方臉書今（16日）凌晨1時30分發文，指出陽金公路中興路口暫時已無法通行。照片顯示現場土石流情況嚴重，土塊、石塊和泥水已布滿道路。

根據中央氣象局統計資料，臺北市擎天崗累積雨量675.5毫米，已達到超大豪雨等級，目前陽明山山區部分道路和步道陸續傳出坍方及土石流情形，民眾暫時不要上山。

陽明山國家公園緊急公告，本園生態保護區全面關閉 !!

目前陽明山區部分道路及步道陸續有坍方、土石流等天然災害情形，顧及山友安全，依據本園生態保護區申請須知第14點規定，今(10/16)起關閉本園生態保護區，已申請許可者，原許可函作廢。

受颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今臺北市及宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，新竹縣山區有局部豪雨或大豪雨，桃園市、臺中市、花蓮縣山區及基隆北海岸、新北市、臺北市有局部大雨或豪雨，新竹以北、東半部地區及南投山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

超大豪雨地區：臺北市及宜蘭縣山區。

大豪雨地區：新竹縣山區。