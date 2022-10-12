高雄鼓山區工廠陷火海 警消出動6個分隊灌救 22:342022/10/12 中時 楊舒婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市鼓山區華安街12日10時許一處工廠傳出火警，警消獲報後出動6個分隊救援。（民眾提供／楊舒婷高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市鼓山區華安街12日10時許輪胎堡生活工廠傳出火警，警消獲報後出動6個分隊，共10車20人前往搶救，目前經搜查無人員傷亡或受困，火勢正在撲滅中，詳細起火原因仍待調查。 高雄大遠百驚傳火警 機警員工迅速滅火 男子牛角灣瀑布遊憩溺水 送醫宣告搶救不治 韓美日軍演 雷根號航母再出動 #鼓山區 #工廠火警 #警消 #出動 #6個 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鼓山深夜上演飛車追逐 真相一查超傻眼 12:302022/10/07 社會 金門下后垵荒地大火波及民宅 居民緊急疏散 13:502022/10/11 社會 北市信義區公寓「狂竄火舌濃煙」 屋主爬窗逃生警消救出29人 08:362022/10/04 社會 高雄三民區民宅火警竄濃煙 消防雲梯車救出2大1小 09:252022/10/12 社會 陳時中自評防疫成績高 他看完民調送6個字嗆爆 09:582022/10/05 政治 新莊中港大排驚見火團 男子全身著火燒成焦屍 09:372022/10/05 社會 台中石頭燒烤店竄火 店長急疏散嗆傷送醫 08:412022/10/04 社會 《國際經濟》6個月最大 日8月核心機械訂單月減近6% 12:202022/10/12 財經 瑞芳貂山古道自小客衝下山坡 2男3女輕傷送醫 13:572022/10/12 社會 史上首次！北韓150架戰機集體升空 南韓緊急出動F-35A 14:582022/10/10 軍事 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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