由於風大助長火勢迅速蔓延，已燒毀停在附近一輛自小客車(圖／民眾提供)

大火延燒濃煙四起，詳細起火原因及有無人員傷亡仍有待後續調查中(圖／民眾提供)

金門金寧鄉下后垵於今(11)日中午接近12時發生一起火災，村中某處荒地不明原因突然起火，由於風大助長火勢迅速蔓延，已燒毀停在附近一輛自小客車，甚至延燒波及到附近民宅；警消獲報後立即派遣金寧消防兩大分隊趕往現場撲救。

由於現場不停傳出爆炸聲響，警消不敢大意立即緊急疏散附近居民避難，由於火勢過大，目前仍持續調派警消人車前往增援，詳細起火原因及有無人員傷亡仍有待後續調查中。