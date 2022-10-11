金門金寧鄉下后垵於今(11)日中午接近12時發生一起火災，村中某處荒地不明原因突然起火，由於風大助長火勢迅速蔓延，已燒毀停在附近一輛自小客車，甚至延燒波及到附近民宅；警消獲報後立即派遣金寧消防兩大分隊趕往現場撲救。
由於現場不停傳出爆炸聲響，警消不敢大意立即緊急疏散附近居民避難，由於火勢過大，目前仍持續調派警消人車前往增援，詳細起火原因及有無人員傷亡仍有待後續調查中。
金門金寧鄉下后垵於今(11)日中午接近12時發生一起火災，村中某處荒地不明原因突然起火，由於風大助長火勢迅速蔓延，已燒毀停在附近一輛自小客車，甚至延燒波及到附近民宅；警消獲報後立即派遣金寧消防兩大分隊趕往現場撲救。
由於現場不停傳出爆炸聲響，警消不敢大意立即緊急疏散附近居民避難，由於火勢過大，目前仍持續調派警消人車前往增援，詳細起火原因及有無人員傷亡仍有待後續調查中。
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