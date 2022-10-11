今天凌晨3點24分花蓮外海發生規模5.9地震，由於全台有感，不少民眾在睡夢中被搖醒，許多藝人也紛紛發「地震文」報平安並簡述當下狀況，對此，一向以怕地震聞名的女星謝忻，也在第一時間發文透露當下情形，短短幾行字不難看出她的驚恐。

謝忻凌晨被地震震醒後，立刻在instagram發文：「尖叫！！躺在床上的我直接清醒，大尖叫！！」才短短幾個字就能看她當下有多驚恐，不難想像她在大半夜突然遇到地震，孤立無援 的情況下，只能動彈不得坐在床上放聲尖叫，其他什麼事都沒辦法做，讓不少粉絲傳訊安撫，希望能消除她不安的情緒。

謝忻PO文還原地震當下情況。(xiexin1127 IG)

謝忻昔日只要遇到地震，行為總是屢屢失控，像之前去染髮遇到地震，直接情緒失控躲在櫃檯下，即便美髮師安撫她已經沒有搖晃，仍不斷直呼「明明就有」，尖叫聲還驚動到店內所有人，事後也為自身脫序行為道歉，上個月台東關山發生規模6.4地震，她也PO出躲在桌下避難的照片，並還原當時情況，不過腰部以下用小草莓貼圖遮住，引發外界許多想像空間，她則連忙解釋：「請忽略我穿著。」

氣象局則指出，今天這起地震和隱沒帶有關，提醒2天內須留意規模4.5以上餘震，也初判此地震為單獨序列地震的主震，「不是前震、也和台東池上918地震無關」。