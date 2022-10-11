昨天（10）日是雙十國慶，各地都有慶祝活動，不少藝人及網紅也在社群平台發文祝中華民國生日快樂，身為JKF百大女郎的知名網紅啾啾，則在Instagram曬出身穿印有國旗圖案的比基尼，性感火辣的模樣，搶盡眾人目光。

網紅啾啾在Instagram曬出充滿國慶風格的「國旗比基尼」，除了全身雪白肌膚全被看光之外，一對傲人北半球不僅擠出深邃事業線，還幾乎要從比基尼直接彈出，讓人看得血脈賁張，此外，還在鏡頭前擺出俏皮表情，增添幾分鄰家少女的風格，她更表示：「今年沒拍 拿一下去年的，雙十快樂喔，希望台灣好好的，不要打仗不想移民啦」，吸引近2萬人按讚。

網友也紛紛留言：「好喜歡國旗想娶妳」、「有妳就不移民」、「留下來或者我跟妳走、「台妹太美了」、「我想移民到啾啾女神的心裡面」、「穿國旗裝一定要按讚一下」、「啾啾好可愛，我的女神」、「美翻惹啦，有Kizuna AI感覺」、「超級可愛的，我喜歡你」。

網紅啾啾有著甜美臉蛋及傲人雙峰的火辣身材，加上逗趣個性與外表呈現意外反差，因此累積一票粉絲力挺，先前得知許多粉絲是欣賞自己不做作的個性才追蹤她，讓她開玩笑表示自己外型也算亮眼，還大方坦承花了2萬元縫雙眼皮，提醒所有人「好好欣賞一下自己膚淺的外在」，自然不做作的態度掀起更多人關注。