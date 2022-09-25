基隆姜姓女子25日下午開車載著愛鳥鸚鵡「Angel」、友人，前往安樂區九如社區，途中遇上邊坡滑落，車輛遭路樹砸毀，姜女逃出後尋不到愛鳥心情低落，直到有民眾告知車內傳出「啾啾」聲，她立即翻越樹幹重回現場，看見愛鳥在後座椅背上跳動後喜極而泣，連忙將牠救出抱在懷中。

今日下午姜女載送朋友返家，行經九如社區後方道路時遇到邊坡滑落，駕駛座瞬間遭樹幹夾擊，車輛嚴重變形面目全非，她與友人逃下車後心情遲遲無法平復。姜女接受媒體採訪時提到，車子保險剛到，很煩惱不知道該如何是好，話鋒一轉，又提及尋不到原本在車內的愛鳥，心情非常著急。

恰巧，有民眾在毀損車輛附近聽見「啾啾」聲，立即告知可能是鸚鵡叫聲，姜女恢復精神衝回現場，翻越重重樹幹尋找，口中更不斷呼喊愛鳥名字和小名，「Angel、啾啾、啾寶、寶貝」。最後，在後座椅背上看見愛鳥身影，姜女趕緊伸手將牠救出抱在懷中。

姜女尋獲愛鳥後喜極而泣，她表示，事發當時看見愛鳥已飛出窗外，原以為已經逃離，在社區附近尋找未果，擔心下雨天被淋濕、受傷，加上愛鳥從小由人類餵養長大，在野外恐怕沒有救生能力，難以存活，現在終於尋獲，「真的太高興了」。