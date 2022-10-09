許多人到了新公司時都需要一段適應期，此時同事若為友善接納，可能會讓菜鳥心中出現很多小劇場。一位女網友近日表示，身為菜鳥的她發現同事們一周約會訂購2、3次手搖飲料，不過每次都不會揪她，讓她傷心的求助如何才能和同事打成一片。不過許多人認為這反而是好事，因為現在一杯手搖飲的價格其實不便宜。

原PO在Dcard發文表示，身為公司菜鳥的她發現同事們很愛訂飲料，一周約會訂2、3次，不過每次同事訂購飲料時都不會詢問她的意見，「我心裡有一點點的小失落，有點我不屬於他們一份子的感覺，還是其實只是因為我們還不太熟呢？」因此上網希望有些人能夠可以分享解決方法。

對此，許多人紛紛回應，「妳要自己問欸，在這社會上誰有義務問妳要不要訂飲料？」、「記得是要自己問別人要不要喝，不是問別人能不能順便幫你訂喔」、「我們公司也是這樣，比較要好的有訂飲料才會互相問啊，不然幫全辦公室的訂，然後大家都只想享受不想去拿，而且還要收錢打電話什麼的人越多就越麻煩」。

另外也有不少人認為，原PO不被揪訂飲料才是好事，「這不是好事嗎？一個禮拜多噴兩、三百不太優」、「至少妳能省錢」、「好事，飲料熱量高不利健康，之前公司請飲料有時還不想訂」、「其實我會覺得這樣反而蠻好的，主要是我本身不太喜歡喝飲料跟閒聊，而且每次拒絕人家的邀請很尷尬，就好像我很不合群，但我真的對飲料跟八卦沒興趣」。