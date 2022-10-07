入境移工自主防疫措施。（圖／指揮中心提供）

配合指揮中心0+7邊境檢疫措施，10月13日起，勞動部要求雇主應安排移工於符合1人1室且有獨立衛浴旅館、移工宿舍或雇主自宅地點自主防疫；產業移工及非重症高風險社福移工依規定快篩陰性，得於7日自主防疫期間內從事許可工作。

勞動部勞動力發展署署長蔡孟良表示，移工入境前應完整接種疫苗。另移工入境7日前，雇主或仲介應至勞動部入出國移工關懷服務網登錄自主防疫地點，且須符合1人1室有獨立衛浴之旅館、移工宿舍或雇主自宅；如登錄地點為旅館或防疫宿舍，則可於移工入境3日前登錄。

蔡孟良說，篩檢規範同入境旅客，但雇主或仲介應於移工入境第0或1、3、5、7日或有症狀時快篩，並上傳至勞動部入出國移工關懷服務網，並應安排交通工具或租用巴士，協助入境移工搭乘前往登錄自主防疫地點。

蔡孟良提及，產業移工自主防疫期間同入境旅客規範，只要有2日內快篩陰性結果，並向勞動部入出國移工關懷服務網登錄快篩結果，就可以外出工作；但如果服務重症高風險的社福移工，則應在於旅館或移工宿舍辦理自主防疫，2日內快篩陰得外出，但不得從事工作，僅有在服務對象非屬重症高風險者，且入境前已登錄提供醫囑無免疫不全或低下證明，或如無人照顧的雇主或機構看護工符合機構防疫規範才可以每日快篩陰性後外出工作。

蔡孟良說，雇主如安排社福移工入住旅館自主防疫，發展署也將延續現行規定，補助雇主每人每日旅宿費50％，最高每日1250元。