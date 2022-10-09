小甜甜和謝忻原本是演藝圈的閨密，過去也常上節目展現好交情，但自從謝忻爆出不倫戀，雙方關係降到冰點。近日兩人因為一同為戲宣傳，被媒體捕捉到謝忻明明就坐在旁邊，但小甜甜幾乎沒有搭話，表情非常僵硬，讓外界懷疑閨密情破裂。其後，謝忻臉書發文「清理朋友關係」疑指小甜甜之後，今凌晨小甜甜也在臉書寫下長文回應：「當事者只求問心無愧！」

兩人過去跟王少偉相處融洽，互動熱絡，但自從發生阿翔不倫事件後，小甜甜切割謝忻，但因為又進了民視同一個劇組，兩人才又有接近的機會，沒想到兩人的互動尷尬，早已不見以往的友好。謝忻也在臉書上寫下自己的感觸，表示自己好像已經忘記甚麼時候有清理朋友關係的想法了，斷開一份人情冷暖，斷開一個fair-weather friend(酒肉朋友)，似乎不需思考太多，「也沒有太多捨不得，因為知道自己早已經被拋下。那些離開的、撇清的、切割的，不需要為此傷心難過，因為他們本就不屬於你。那些留下來的，拼了命拉你一把的，才會是一直屬於你的難能可貴。」她也早就看開，不需要再追究，「無論快樂、悲傷，無論是好、是壞，都活在當下，各自精彩。」

經過一天消化，小甜甜也寫下自己的心情，她認為身為藝人我知道總是要被新聞標題或八卦內容扼殺，因為這也是自己的工作個環節之一，雖然別人怎麼想怎麼做自己無法改變，但起碼不要跟風，她也進一步呼籲：「你不是當事者又怎麼知道真正的事情跟前因後果呢？所以我們能做的就是不跟著輕易論斷散播，因為事實往往不見得是你所聽所見，然而當事者只求問心無愧！」

最後還留下兩段箴言，「行正直路的，步步安穩； 走彎曲道的 ， 必致敗露。」、「誠實見證人不說謊話；假見證人吐出謊言。」這兩天有媒體去問兩人共同好友王少偉，但他只是自嘲自己是個「工具人」，對於兩人的情況愛莫能助，她們需要的時候會來找自己，剩下的交給時間處理就好。