「萬般皆下品，唯有讀書高」，許多人都認為學歷越高對未來越有幫助，不過一名男網友大學考上台大管理學院，畢業又考上交大資工研究所，以為擁有好學歷人生從此一帆風順，但讀了之後才發現不知道興趣在哪，氣得大罵「台灣的考試制度毀我一生」，讓不少人看傻眼。

「台灣考試害死我！」這名男網友日前在Dcard發文，以前學測考得不錯，上了台大管理學院，四年來都認為自己是菁英，也混了四年，想不到還沒畢業就感到前途茫然，擔心以後會「撿角」（台語：沒出息），因此畢業後不知道要幹嘛，只好再考交大資工研究所，考上後他又以為往後人生一帆風順，殊不知現在總是被實驗室學長及教授罵。

原PO抱怨，學長明明就很會寫程式也不肯幫他，一時之間做不出來教授也不通融他晚一點交，讓他又氣又無力，直言以前很愛在Dcard戰學校，吹噓自己學歷，結果現在他根本找不到興趣在哪，氣得大罵「廢物台灣的垃圾考試制度毀我一生」、「我今年23歲希望台灣這種沒用的考試制度可以進化個五百年，可悲我只活23年就看出弊端的東西，還要浪費多少人的23年」。

然而文一貼出後引起眾怒，網友們紛紛留言：「你真的有夠丟台大管院的臉，別人都在充實自己你在幹嘛」、「自己選擇要混四年你要怪誰，早就都18歲了，換個方式給你一樣會混啦」、「自己爛怪東怪西」、「休學阿廢話一堆，學長幹嘛幫，你哪位」、「我也覺得台灣的考試制度好失敗，浪費公帑養出你這種爛咖」、「還沒看過這麼可悲的優越感」、「人家跨領域考研究所的都成天擔心自己不夠好，兢兢業業想著怎麼追上其他人，就你在那邊『一帆風順』，還好意思抱怨別人不幫你」。