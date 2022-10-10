「登山女神」曾格爾近期因傳出曖昧已婚富商，引發社會議論。16年前嫁給「斐儷珠寶」總經理陳昱羲的女星郁方，今（9日）自爆曾捐款給「爬山的台灣之光」，如今回想起來，驚呼：「我是遇到詐騙了吧？」並敘述對方團隊「募款」的手段。

郁方9日在臉書表示，她和丈夫、公婆時常捐錢做公益，事前都會再三確認慈善團體的真實性，不過某次一位女性朋友的老公K突約飯局，席間幫某位爬山台灣之光募款，「雖然我不是很認同，畢竟沒看到台灣之光本人，而且爬山比較是個人夢想，無關乎救急或救窮，離我們捐款的初心距離太遠」，不過礙於人情，郁方和丈夫仍捐數萬元。

最令郁方驚訝的是，募款帳號竟是台灣之光的私人帳戶，而不是募資平台，郁方當時就偷偷問丈夫：「這二位該不是有什麼貓膩？」但老公不覺有異，認為K應該只是隨手幫助年輕人。

「現在証明這筆捐款是打水漂了」郁方懊惱地感嘆，並表示捐款沒有收據、不是台灣之光要她募款，款項也非入K的戶頭，怎麼想都覺得歸咎於「我是遇到詐騙了吧？」

作家黃大米幽默地留言：「你的善款已經用來『開房間』，阿彌陀佛」，郁方開玩笑回：「被你笑死！早知道就捐給你去買春～～～天漂亮的花」，藝人何如芸留言：「在那個圈子募款，應該收穫滿滿」，郁方回覆：「老爺的錢就是我的錢，我跟被割肉一樣痛心」，其餘網友也紛紛留言：「詐騙集團防不勝防」、「妳要守住啊，一票人跟著妳屁股捐捏」、「以後遇到這種，187元就可以了。我們捐的是誠意」、「原來，吃飯是有目的的！沒關係，一個幾萬元，認識兩個人，下次還是不要礙於情面，勇敢拒絕吧！」