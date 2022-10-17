九合一選舉倒數剩不到兩個月，各縣市的候選人都摩拳擦掌的準備，尤其「六都」更是競爭激烈，民進黨也為了選舉喊出「抗中保台」的口號。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉16日就爆出內幕，認為民進黨的「抗中保台」的能力被質疑，直言「蔡英文失敗了」，引發討論。

吳子嘉16日在網路節目《董事長開講》中表示，其實「抗中保台」的路線沒有不通，但是是民進黨的抗中保台能力被質疑，吳子嘉更接著說，「美國人要求要增加兵役，我們就增加了，抗中保台是招牌，實際上是跟著美國人的腳步亦步亦趨」，吳子嘉也坦言，因為美國是要和中國大陸鬥爭，是大國博弈，台灣需要在中間保持一個曖昧的關係。

吳子嘉更建議，要「外圓內方」，內部堅定，外部要圓滑，台灣一定要把和中國大陸的關係打好，「目前民進黨的問題是，在這個方面的能力被質疑，蔡英文失敗了」，而吳子嘉在15日時也提到，年輕人鋌而走險去柬埔寨找工作、討生活，遭受到非常多的恐怖事件，連生命安全都受到威脅，就是因為沒辦法在台灣生存，「這就是蔡政府創造的一個不公不義的環境，壓迫了台灣年輕人的處境，是蔡政府造成現在這個處境的」。