民眾黨在未獲詳細說明前，其立委蔡壁如被指涉嫌論文抄襲，她先不為自己作拖延辯解，一天之內果斷宣布辭職，顯現她是知恥的政治人物，而民眾黨也是個又負責的政黨！
而民進黨的林智堅案，在證據明顯經學倫會判定抄襲後，依然全黨挺一人，證明是個同流合污的爛黨！尤其黨主席蔡英文黑白不分，硬是支持到底，完全不知羞恥，是爛黨的領頭人，這樣沒有是非沒有正義的政黨，如何領導台灣？
一個原為䕶理人員、且是政治素人的蔡壁如，都顯示她的政治擔當，知恥自愛，雖然她尚有辯解的空間，但立即辭去立委，以示負責的態度，這才是政治人物應有的作為。
同樣姓蔡，但人品及道德標準完全不同，蔡英文的論文不但說不清楚，還動用各方勢力全力掩蓋。更何況蔡壁如沒有英國政經學院的光環，她被撤銷學位，但比起自稱有「學位」但須保密30年的蔡英文，光明磊落了很多！
同樣是本土政黨，小而精的民眾黨正在茁壯，而只有貪腐形象的大黨——民主進步黨，在人術不正的領導群的帶領下，正逐步的走向敗壞！
一個沒有良知而只有騙術的執政黨，值得我們信任嗎？我們要跟民進黨走向戰爭，走向敗亡之途嗎？好在我們手中有選票，讓我們共同下架一個欺騙又不知恥的執政爛黨吧！
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