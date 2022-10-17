桃園選情陷入膠著，國民黨桃園市長候選人張善政及民進黨桃園市長候選人鄭運鵬都分別開始造勢，空拍畫面都非常壯觀，對此，就有港媒看完國民黨的最新民調後分析，這次年底的桃園市長之戰，民進黨企圖利用「人氣」當成特效藥扭轉劣勢，不過組織動員最怕的就是「重複動員」，引發討論。

根據港媒《中評社》的報導指出，現在國民黨的最新民調指出，張善政的支持度已領先鄭運鵬7.9點百分點，而張善政和鄭運鵬南區競總也都相繼成立，可以看出幾個相似性與差異性。首先是「組織動員比較少看到年輕面孔」，該份報導指出，民進黨在桃園執政將近八年，選戰越來越「國民黨化」，如果要拚人氣，靠的還是地方樁腳，帶來的支持者自然都是上了年紀的長輩，看不到中間選民。

該份報導更指出，「組織動員最怕重複動員」，民進黨這次遇到從沒有過的「換堅」事件，因此陣前換將就要靠組織動員，給自己人信心，所以也看到蔡英文已經第三次幫鄭運鵬站台，現在距離年底選戰還有40多天，民進黨在桃園已經大型動員三次，選前是否可以催出大量選票？看起來勢必要謹慎使用這份「特效藥」。