年底九合一選舉剩下不到兩個月，台中市長選戰藍綠對決，現任市長國民黨盧秀燕穩扎穩打，民進黨蔡其昌則全力拉近差距。而根據《美麗島電子報》最新的台中市長民調，國民黨盧秀燕的支持度高達62.6％，民進黨蔡其昌則僅有18％。對此，國民黨前台北市議員羅智強今（17）日就表示「蔡其昌輸盧秀燕44%，我還真沒見過這種民調，只能說，盧秀燕實在太強」，引發討論。

羅智強在臉書上PO出一篇「燕子太威，民調狂勝44％」的文章表示，美麗島電子報最新民調，盧秀燕支持度上升至6成2，蔡其昌降為1成8，燕子狂勝44.6％，民調再攀高峰！羅智強更坦言，綠營不斷攻擊盧秀燕施政不力，蔡其昌罵「不稱職的媳婦」、賴清德批「沒顧好台中的媽媽市長」、蔡英文譏「只會送往迎來」。

羅智強表示，8月蔡其昌被徵召參選時，盧秀燕民調只領先30％，民進黨口不擇言，盧秀燕穩紮穩打，民調領先持續擴大至44.6％。羅智強也指出，「事實證明，民眾對負面選戰已厭惡至極，民進黨越是沒口德、越是使奧步，自己的民調就掉得越多，對手則被越打越旺，堪稱惠我良多」，最後羅智強強調「不只支持度大幅領先，盧秀燕的信任度及滿意度都超過7成5，顯見市民對她領導市府施政的高度認同，也難怪蔡其昌怎麼抹黑都沒用，媽媽市長氣勢如虹，翻轉北台灣與南台灣，勝利從台中向南北擴散！」