年底九合一選舉倒數剩不到2個月，「首都之戰」更是萬眾矚目，而最近棄保的聲音不斷傳出，對此，媒體人韋安16日就在臉書上表示，「陳、黃間若發生棄保，票會流向蔣萬安嗎？對蔣最好的狀況，就是3人都拚到底」，引發討論。

民進黨台北市長候選人陳時中，選情自9月起急轉直下，歷經「偷窺中之亂」及「周玉蔻之亂」，沒想到日前副總統賴清德為其站台，陳時中竟被媒體捕捉到擺出一張厭世臉，即使握手也僅點到為止，兩人互動極為冷淡，相比與其他黨內大咖熱情擁抱有雲泥之別。輿論指陳時中民調落居第三，遂傳出「棄陳保黃」耳語。

韋安16日也在臉書上PO出一篇「陳時中、黃珊珊之間若發生棄保，票會流向蔣萬安嗎？」的文章表示，對蔣萬安最好的狀況，就是3人都拚到底。韋安更接著分析，他經過多方打聽，綠營高層目前毫無棄陳保黃的意向，韋安坦言，「之所以搞些曖昧和風聲出來，只是來攪亂一下選局，讓藍營自爽而已」。