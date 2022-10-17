台北市長選舉，國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊呈現三腳督戰局。日前傳出綠營松山區某樁腳散播「市長選舉投不下陳時中，可改投黃珊珊」，被解讀醞釀「棄陳保黃」。資深媒體人韋安透露，他多方打聽，綠營高層目前毫無「棄陳保黃」的意向；他認為，其實對蔣萬安最好的狀況，就是3人都拚到底。

韋安16日在臉書貼文表示，陳時中、黃珊珊之間若發生棄保，票會流向蔣萬安嗎？對蔣萬安最好的狀況，就是3人都拚到底。他透露，經過多方打聽，綠營高層目前毫無「棄陳保黃」的意向；也就是搞些曖昧和風聲出來，只是來攪亂一下選局，讓藍營自爽而已。

有網友認為，「陳時中最近的打法都在鞏固基本盤，顧黨內議員席次，應該不會往棄保方向走，選民會自動棄保，但棄不乾淨，票數加到黃珊珊身上，黃也不足以當選」。

據了解，台北市長選舉，出現過三次棄保，分別是1994年棄國民黨黃大洲保民進黨陳水扁；1998年棄新黨王建煊保國民黨馬英九；2018年棄民進黨姚文智保無黨籍柯文哲。