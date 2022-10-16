面對年底的地方大選，副總統賴清德積極投入輔選，和各地縣市議員參選人的「信賴台灣」合體看板在全國擴散。YouTube網紅「歷史哥」李易修透露，在中南部看到賴清德「信賴台灣」大旗高揮，但幾乎沒蔡英文的看板，可能代表權力要遞移了。他甚至認為，2024年民進黨內部權力的「山海關」，就是桃園。桃園一旦被攻破，桃園市長鄭文燦、前副總統陳建仁恐怕要「下課」了。

歷史哥16日在中天政論節目《週末大爆卦》中表示，為什麼現在民進黨全力在圍剿桃園，因為台北市守不住、新竹市掛掉了，只能全力截堵桃園。賴清德現在是要「北伐」的狀況，「信賴台灣」大旗高揮，而且沒有放民進黨Logo，質疑這是要切割。中南部幾乎沒有蔡英文看板，這可能代表權力要遞移了。

歷史哥接著指出，2024民進黨內部權力的「山海關」，就是桃園，因為桃園一旦被攻破，桃園市長鄭文燦就要「下課」，連帶總統蔡英文屬意的陳建仁恐也會一起「下課」，現在新潮流跟英派集結在一起，要鞏住蔡政府。

歷史哥認為，賴清德雖然也是新潮流，主要是南部新潮流加上陳水扁派系，合在一起要北伐了。所以現在蔡英文會全力來救桃園，就會看到網軍稀奇古怪的情形。