孩子的生活環境、教育等，是父母們相當關心的一件大事。無黨籍桃園市長候選人鄭寶清今（16）日針對營養午餐、代理教師、特種教育及幼兒教育等，提出桃園教育政策的未來願景，應對整個教育環境的改變。

鄭寶清首先表示，營養午餐免費一事，以政府預算其實是有餘裕處理的，且台灣也有9縣市實施相關政策，但桃園未列其中，不論是中央或地方，都應該不遺餘力的推動；針對代理教師權利一事，鄭寶清承諾完整國中小代理教師全聘期，並會先從偏鄉或因特別問題造成人力不足之學校開始施行，補足教師資源。

此外，鄭寶清提到，目前特教、分散式資源班師生比目前高達1：30，將以1:8的目標努力，要求教育局不要保留特教教師缺額，並嚴格要求鑑輔會，避免會議流於形式化，給予特種教育一個好的學習與教學環境。

最後一點則是要實踐「0到12歲不中斷的公共托育服務」的理念！鄭寶清說，屆時將分不同的年齡層與年輕家庭的托嬰、托育與幼兒園課後留園服務，國小學童課後照顧輔導服務的實際情況與需要，做更務實的安排及規劃，藉此有效減輕父母親的負擔。