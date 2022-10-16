市議員候選人黃進仕表示，祈福大大震動我們良心的啟發。疫情的關係，民眾之間開始有隔閡，希望重新建立民眾跟民眾之間的互信。(主辦單位提供／蔡依珍桃園傳真)

由太極門氣功養生學會、財團法人太極門文教基金會、聯合國NGO世界公民總會、聯合國NGO世界公民總會台灣總會、世界之愛和平總會、財團法人和美慈善基金會等多個NGO組織，結合International Youth Society、Flame of Peace、Bitter Winter等全球五百多個協辦團體，舉辦「良心領航 點亮希望」-愛與和平全球祈福大會， 除了台灣大學綜合體育館3F主現場，在太極門國內外15個道館也同步連線，太極門桃園三館嘉賓雲集，共同凝聚善念為世人祈福。

主辦單位太極門掌門人洪道子博士致詞表示，自古以來，每當天災人禍頻傳、人心難安之際，人們便會以各種形式向上天祈福，誠心悔過、誓願向善，祈求上蒼的憐憫，庇佑世人平安。今天，藉由莊嚴神聖的古禮大典帶來清淨祥和；透過靜心祝禱，串聯全球良心善念，祈願世人遠離痛苦，迎向希望與光明。每個人內心的良心指南針，會指引正確的方向，無分官民，無分貧富貴賤，人人依循良心行事，才能使社會安定、國家富足。人人以良心護衛地球，人人以善行濟世助人，為地球和世人的永續發展盡一份心力。

洪道子博士宣告每年的10月16日為「世界祈福日」，紀念全球共同凝聚「為世人祈福」的心意，以誠敬之心，向上蒼祈求祝禱；並承諾願盡一己之力，匯聚眾人的良心善念，讓災禍遠離、疫病消除；祈願萬物生靈皆平安、不再傷痛恐懼；祈願人人良心覺醒，行善積福。

桃園市議員候選人袁慧心、黃進仕蒞臨太極門桃園道館參與祈福，袁慧心表示，太極門最主要是在穩定我們的心性，透過每個善的種子、愛的種子，傳播、灌溉身邊的人，讓我們的心得到愛跟和平，消除生命中不好的、混亂的，消除疫情、消除戰爭的唯一帖方，就是來自於那顆善良跟愛心。

市議員候選人黃進仕表示，今天祈福大大震動我們良心的啟發。疫情的關係，身為基層的里長守在第一線，發現民眾之間開始有隔閡，一種無形的隔閡障礙，今天參加祈福大會，我希望再透過人與人可以比較密切的在一起，重新建立民眾跟民眾之間的互信。

在桃園市小學擔任教師的陳品萱老師，在祈福活動中展演與扇舞， 她體會到，「羽扇」同時也是「予善」，高貴的公主們將美善呈現給最心愛的人，心愛的人不僅僅是自己的家人、貴賓，而是全天下的世人，都慈悲關愛。羽扇公主不只是美得傾國傾城，更是有著建國建城的沉穩，帶領著世人於日常中行善、走向良心的方向。她也在教學中，將良心教育向下紮根。

主辦單位也收到來自聯合國秘書長古特雷斯、美國總統拜登、法國總統馬克洪、哥倫比亞總統、葡萄牙總理、荷蘭國王、比利時國王等國際領袖的來函與祝福；聖文森及格瑞那丁、海地、宏都拉斯、蒙古、諾魯、奈及利亞等駐華使節出席祈福大會。總統蔡英文亦賀電致意，盼藉此盛事集結正向安定能量。