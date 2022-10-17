年底選戰倒數霸氣回擊！無黨籍台北市長候選人黃珊珊稱防疫旅館、防疫計程車是她發想的防疫創新作為，遭民進黨參選人陳時中指她剽竊衛福部次長石崇良構想。黃珊珊今(17日)在臉書秀出2020年的會議紀錄，表示「我說話、我做事，我都會負責，一切公開透明，不會有拖了兩年還調不到的會議記錄」，還反嗆「請問陳時中，你的會議記錄又在哪裡？」讓藥師林士峰看了讚嘆「實在太粗暴了」，直呼兩人言行對比高下立判。

「陳時中說我剽竊他人點子，我認為要憑藉事實說話，這是政治人物的基本。」黃珊珊表示，根據(2020年)2/14到2/19這周的會議記錄，可以證明她當時正在構思防疫計程車車隊與防疫旅館，脈絡清晰可見。

2月14日，當時居家隔離／檢疫的入境旅客的就醫規範不明，所以請交通局號招防疫計程車隊。2月17日，討論防疫計程車的教育訓練，以及司機確診後的相關補償。同時，也請觀傳局提供旅宿業名單給民政局參考，教育訓練與營業補償部分則比照防疫計程車方式辦理。2月21日，台北市第一家防疫旅館上線，緊接著3月6日台北市公開防疫旅館手冊第一版。中央則是到了3月30日，才給出防疫旅館指引。

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「拉出會議記錄，各位可以看到我在二月中已經著手進行防疫旅館規劃」黃珊珊強調，也可以發現選舉如何讓一個人悖離專業價值、學會收割他人成果。她相信，這不是民主進步該堅持的價值，甚至連支持者，都開始找不到過去的部長，究竟是去了哪裡。「我說話、我做事，我都會負責，一切公開透明，不會有拖了兩年還調不到的會議記錄。」她還霸氣反嗆，公開透明，就是這麼簡單，請問陳時中，你的會議記錄又在哪裡？

藥師林士峰也在臉書發文讚嘆：哇，珊珊副市長，妳竟然秀的出「會議記錄」，實在太粗暴了。對比拿不出3+11會議只能拍胸脯說我負責的時中部長。高下立判。網友表示「民進黨不會連會議紀錄也要抄襲吧？」、「責任來了我就扛，然後溜了再說，難道我不能說錯話嗎」、「就是因為沒有會議記錄所以隨他講XD」。