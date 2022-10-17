政黨輪替是防腐劑！前中研院長李遠哲日前嚴厲批評總統蔡英文「政黨輪替後台灣向下沈淪」、「只關心下次的選舉和自己的利益」等。中廣董事長趙少康今(17日)在臉書發文痛批，很多本土意識重的人對民進黨百般呵護，讓民進黨有恃無恐、什麼事都敢做，如今連本土意識這麼重的李遠哲都指著民進黨這麼說，其實受傷害的豈止李遠哲，是整個台灣2300萬人，絕對的權力使人絕對腐化，政黨輪替才是去腐生新的最有效方法。

「民進黨越腐化讓台灣越沈淪，只能用選票制裁。」趙少康表示，「權力使人腐化，絕對的權力使人絕對腐化」是千古不變的道理，外商機構常常要輪調高階主管或強迫休假換人代理，就是要避免日久生弊端。政黨也是這樣，執政久了，毛病就出來了，政黨輪替才是去腐生新的最有效方法。

他指出，李遠哲本土意識強烈，對李登輝、陳水扁、蔡英文一個一個寄以厚望，卻對他們一個一個失望、甚至絕望，他嚴厲批評民進黨和蔡英文「只關心下次的選舉和自己的利益」、「政黨輪替後台灣向下沈淪」、「民進黨內不民主」、「資政和蔡英文意見不一樣會被換掉」、「蔡英文說她不管2025後的事」、「我無法跟她溝通」等等。

趙少康強調，李遠哲一度擁有國師的地位，喊水會結凍，他雖然搞壞了台灣的教育尤其是技職教育制度，但不以人廢言，以他對本土政治領袖的期待，經過22年，他對民進黨的執政成績是很無奈傷心的，他身歷其境，觀察是深入的，體會是深刻的，不是徹底絕望是不會說得這樣殘忍無情的。他一再期待下一個會更好，卻一再受傷害，其實受傷害的豈止是李遠哲，受傷害的是整個台灣，是所有的2300萬人。

他質疑，很多本土意識重的人對民進黨百般呵護、萬般寵幸，覺得「不管怎樣這是我們自己的孩子」、「民進黨犯再多的錯也要原諒他、愛他」，縱容的結果就是民進黨有恃無恐，什麼話的都敢說，什麼事都敢做，「蝦米攏母驚」，反正你們也沒有別的選擇！「如果今天是我批評民進黨執政後腐化、向下沈淪，有人會說我是黨同伐異」趙少康直言，但本土意識這麼重的李遠哲公開指著民進黨這麼說，你還有什麼話說？