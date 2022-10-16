中國共產黨第二十次全國代表大會今在北京人民大會堂登場，中國國家主席習近平獲得第三任期，針對外界關注的台海關係，他稱「絕不承諾放棄使用武力」。對此，中廣董事長趙少康認為，兩岸之間絕對不能使用武力、絕不能兵戎相見，否則就回不了頭了，如果在軍事上不斷的發展和競爭，對兩岸都是災難。

趙少康表示，習是說盡量使用和平方法，也絕不放棄武力，兩岸之間絕對不能使用武力，否則就回不了頭，習近平稱使用此例不是針對台灣人民，而是針對少數外國勢力及台獨份子，但是一旦使用武力，飛彈不長眼睛，你怎知道打到的是台獨份子還是反對台獨的人？絕大多數可能都是反對台獨的台灣人。

趙少康指出，無論如何兩岸不能兵戎相見，甚至一點念頭都不該有，畢竟主張台獨者還是少數人，若讓不主張台獨的人上戰場，這不是兩岸應該有的做法，再怎樣都不應該對台灣使用武力，一旦使用後就很難收拾。

趙少康認為，對岸不是說「中國人不打中國人」？從北京的角度，少數支持台獨的人也是中國人，既然中國人不打中國人，談什麼動用武力？如果在軍事上不斷的發展和競爭，對兩岸都是災難，不管到任何地步都不能使用武力，這些錢如果用在民生上多好呢？用在發展軍備上不是浪費錢嗎？

對於習近平說法是否讓民進黨撿到槍？趙少康認為，對岸的這次說法並不新鮮、沒有新的東西，習近平本來就不放棄對台使用武力，但是不管如何都不該對台灣使用武力。

趙少康認為，現在中國大陸內部有很多問題，包含經濟影響、疫情清零、房地產崩盤，台灣只是其中一個問題，所以台灣不要把自己的優先順序提高，不要自己把台灣問題變成北京需要緊急處理的事，趙少康呼籲「不要去惹他、不要自找麻煩」。