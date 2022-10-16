習近平：盡最大努力爭取和平統一 但決不承諾放棄使用武力 @中時新聞網 ​

針對中共國家主席習近平今天在二十大相關談話，總統府表示，國安團隊嚴密掌握相關局勢，並持續密切關注相關發展。蔡總統在今年國慶演講已明確表達台灣的立場，就是持續站穩「四個堅持」、強化「四大韌性」。我們堅定拒絕「一國兩制」。台灣的立場很堅定，國土主權不退讓、民主自由不妥協、兵戎相見絕對不是兩岸選項，這是台灣人民的共識。

中共二十大今天登場，開幕儀式上午在北京人民大會堂登場，習近平在談話中提到「解決台灣問題是中國人自己的事」，強調會以最大誠意、盡最大努力爭取「和平統一」的前景。

習近平表示「絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」，但也說，這是針對外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。國家統一、民族復興的歷史車輪滾滾向前，祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現。

針對中共二十大相關議題，總統府發言人張惇涵表示，國安團隊嚴密掌握相關局勢，並持續密切關注相關發展。蔡總統在今年國慶演講時，已明確表達台灣的立場，就是持續站穩「四個堅持」、強化「四大韌性」，不僅要讓台灣成為世界的台灣，更要給世界一個更好的台灣。

張惇涵並重申，中華民國是主權獨立的國家，民主自由是台灣人民的信念與堅持；台灣的主流民意也清楚表達，我們堅定拒絕「一國兩制」。台灣的立場很堅定，國土主權不退讓、民主自由不妥協、兵戎相見絕對不是兩岸選項，這是台灣人民的共識。

張惇涵表示，也誠如蔡總統所強調的，在理性、平等及相互尊重之下，我們也願意和北京當局，尋求雙方可以接受，維持台海和平穩定的方法。維持台海及區域的和平穩定，是兩岸共同的責任。