隨著台灣邊境解封，「0＋7」的新政策上路，海外藝人也紛紛安排來台演出計劃，韓國男團「INFINITE」主唱金聖圭今（16日）也宣布將在下月19日、20日兩天，在台北國際會議中心（TICC）舉辦粉絲見面會，台灣更是此次海外巡演的第一站。

金聖圭於2020年初退伍後，原本預定在3月來台灣舉辦個人演唱會，無奈遇到疫情攪局，終於在等了2年半後即將與台灣INSPIRIT（官方粉絲名）見面，一向寵粉有名的他，總是不忘大家對自己的厚愛，因此金聖圭也承諾將會準備最紮實的表演，絕對不留一分的原汁原味呈現給所有到場的粉絲。

「KIMSUNGKYU 10th ANNIVERSARY FANMEETING IN TAIPEI」將於11月19日、20日台北國際會議中心登場。另外，之前有購買金聖圭個人演唱會「Kim Sung Kyu Solo Concert〝SHINE ENCORE〞In Taipei」未退票的粉絲，可持原票換票及退票，更多詳情請上華藝娛樂臉書查詢。