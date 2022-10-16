中共二十大今天上午在北京人民大會堂開幕，習近平總書記在開幕會上作口頭報告，分項講述黨的二十大報告的要點。第13點是堅持和完善「一國兩制」，推進祖國統一，提到涉台內容。

習近平表示，堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅定不移推進祖國統一大業。大陸始終尊重、關愛、造福台灣同胞，繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作，推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合。

習近平表示，解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。大陸堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，這針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。

習近平強調，國家統一、民族復興的歷史車輪滾滾向前，祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現。語畢，現場的黨代表予以熱烈鼓掌。