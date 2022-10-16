中共總書記習近平16日發表二十大政治報告，他指出，堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅決反對台獨分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，堅持以最大誠意，盡最大努力，爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。

習近平在報告中，共有三次提到台灣問題，第一次是在回顧過去五年的政績，他指出：「面對台獨勢力分裂活動和外部勢力干涉台灣事務的嚴重挑釁，我們堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭，展示了我們維護國家主權和領土完整，反對台獨的堅強決心和強大能力」

第二次提到台灣時，他指出：「我們提出『新時代解決台灣問題的總體方略』，促進兩岸交流合作，堅決反對台獨分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。」

第三次則是在報告的第十三大項「堅持一國兩制和祖國統一」的章節中提及，習近平表示：「堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅定不移推進祖國統一大業，我們始終尊重關愛造福台灣同胞，繼續致力與促進兩岸經濟文化交流合作，推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合。」

習近平接著說：「解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定，我們堅持以最大誠意，盡最大努力，爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。這針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。」

習近平說：「國家統一、民族復興的歷史車輪，滾滾向前，祖國完全統一，一定要實現，也一定能夠實現。」