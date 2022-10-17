審計部「COVID-19疫苗採購執行情形專案查核報告」指疫苗採購5大缺失，國民黨立院黨團今開記者會批評民進黨台北市長參選人陳時中，這都是在他擔任衛福部長、中央疫情指揮官期間所發生。國民黨團要求陳時中必須負起責任，除了公開向國人道歉外，必須退選負責。

國民黨團總召曾銘宗表示，審計部的查核意見提出衛福部高端疫苗採購相關缺失，陳時中卻回應媒體說「他已經離開衛福部」，國民黨團相當佩服陳時中，有臉說出這樣的鬼話。

曾銘宗要求衛福部長薛瑞元，應重新核定疫苗採購合約解密期限為5年、7年、10年，並且公開道歉。陳時中擔任中央疫情指揮官908天，審計部的查核意見所列5大缺失，都是在陳時中任內發生，因此必須退選負責。

首席副書記謝衣鳯表示，審計部重要查核意見提到，審查資訊之公開透明度待提升。謝衣鳯質疑，為什麼立法院無法看到疫苗採購契約內容？衛福部長薛瑞元遲遲不肯讓國會議員查看高端疫苗採購合約，是在保護陳時中嗎？蔡政府將疫苗採購合約封存30年，是怕國人看到真相？

藍委林奕華表示，美國FDA全程公開疫苗審查會議，國民黨團也一再要求衛福部比照美國，公開高端疫苗審查會議，陳時中不給會議紀錄，只給簡單的會議結論和簡單摘要，完全不知道是誰在幫高端背書。

林奕華也指出，根據疾管署在今年6月所提供的資料顯示，政府出資研發COVID-19國產疫苗過程中，高端拿了4億6千多萬元、聯亞拿了3億2千多萬元，外界推估高端一劑845元，也有人估超過千元，若再攤進研發費用每劑100元的成本。而一劑都沒打到的聯亞，大約每500萬劑一劑220元成本，換言之，政府花了11億元，卻一毛錢也追不回來，衛福部難道不用跟國人說清楚嗎？

國民黨副秘書長李彥秀表示，全世界承認高端的國家，只有台灣和巴拉圭，倘若陳時中在這次台北市長選舉還能夠當選的話，將會是台北市民災難的開始。