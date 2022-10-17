九合一大選倒數不到兩個月，中選會14日公告九合一選舉候選人財產申報資料，台北市長三位候選人蔣萬安、黃珊珊、陳時中都背千萬房貸；宜蘭縣長林姿妙現金、存款皆0元，都引發熱議。因此近日就有一份最新的民調指出，對於候選人財產申報多寡，有41.7％民眾認為「不會影響到投票的意向」，引發討論。

入口網站《Yahoo奇摩》17日起進行網路民調，針對中選會公告2022九合一選舉公職候選人財產申報資料，台灣民眾對這件事情的看法，截至17日晚間17時，已有約15000人參與投票。對於「候選人財產申報多寡，會影響你的投票意向嗎？」，有16.3％的民眾認為「非常有影響」、有21.6％的民眾認為「還算有影響」、有28.5％的民眾認為「不太有影響」、有13.2％的民眾認為「完全沒影響」、有20.4％的民眾則認為「不知道／沒意見」。

該民調也調查了「你會關心候選人政治獻金流向嗎？」，有18.3％的民眾「非常關心」、28.1%的民眾「還算關心」、18.3％的民眾「不太關心」、13.2％的民眾「完全不關心」、22.1％的民眾則覺得「不知道／沒意見」。