年底九合一選舉倒數剩不到2個月，「首都之戰」更是萬眾矚目，而民進黨台北市長候選人陳時中日前因免治馬桶、疫苗採購爭議及周玉蔻事件等影響，民調直直落，因此陳時中的競選團隊打算幫他重新打造回衛福部長、疫情中心指揮官時的「承擔者」人設。對此，媒體人逆風的烏鴉今（17）日就表示「陳時中的人設應該怎麼弄？在我看，沒救」，引發討論。

逆風的烏鴉在臉書上PO出一篇「陳時中的『人設』問題」的文章表示，最近有新聞說，陳時中的團隊又打算幫他重新打造回衛福部長、疫情中心指揮官時的「承擔者」人設。這是不少綠營名嘴建議的，也是基於先前人設工程的失敗，讓他變得不倫不類。但這招行得通嗎？逆風的烏鴉認為是「否定的」，逆風的烏鴉坦言，陳時中要走回「指揮官」的人設行不通，主要原因有三點，第一點，是「太晚了」，逆風的烏鴉說「現在距離投票只剩下一個多月多一點點，要創造個人風格很困難，要毀掉卻很容易。陳時中的團隊花了兩個月幫他打造萬花筒的人設，怎麼可能一下子就轉得回來？」

再來，若是陳時中要用這樣的形象，那就必須和防疫光環綁在一起；但現在防疫光環已經丟了一大半，他在指揮中心指揮官的角色，甚至讓他自己都說如果再來一次，他不會接指揮官了，可見得他自己都認為這個角色已經毫無光環可言，用這個角色打造的人設，又怎麼可行？最後，逆風的烏鴉強調「這個人設，和他本人相差太遠」，逆風的烏鴉指出，「以我們過去參與選舉的經驗，當然要塑造一個候選人的個人形象、風格，也就是我們說的人設很重要，但這個形象、風格不是從天而降的，而是必須從候選人本身來的」。

逆風的烏鴉說，「所以陳時中的人設，必定得從他個人特質出發」，而所謂「承擔者」的形象，其實是菁英的、能力出眾的、有魄力的，「但真實的陳時中是這樣子嗎？根本沾不上邊」，逆風的烏鴉坦言，陳時中能獲得衛福部長的位子，與他的能力無關，而是與他很早就選對邊，以及善於交際的手腕而來的。

最後逆風的烏鴉表示，「陳時中離開指揮中心指揮官的位子，要再把他打造成甚麼『承擔者』的形象，困難度其實是非常非常高的。幾乎是重新塑造一個形象給他了。那他的人設應該怎麼弄？在我看，沒救」。