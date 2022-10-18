民進黨高雄市長陳其邁力拚連任，今（18）日出席「陳其邁經貿文教後援會總會成立大會」。（柯宗緯翻攝）

民進黨高雄市長陳其邁力拚連任，今（18）日出席「陳其邁經貿文教後援會總會成立大會」，他感慨提及，自己熱愛故鄉，兩年來上山下海「沒暝沒日」，但國民黨議員出難題給他，說他要招商、產業轉型，不如把台積電找來，認為他鐵定辦不到，但他用最短時間把台積電找來高雄投資。

陳其邁今到鳳山和樂宴會館出席「經貿文教後援會總會成立大會」，他感謝敬愛的百工百業、各社團領導幹部與會，今天他懷著無比感恩心情，謝謝大家兩年前給他機會，來為這座偉大城市、心愛的故鄉高雄服務，。

陳其邁強調，自己是在地市長，回首上任以來，高雄面臨諸多挑戰，包括疫情衝擊，但也因為團結防疫，獲得市民肯定，而去年缺水時，市府團隊短短15天挖掘32口井、儲備13萬噸水，包括再生水、伏流井等，解決用水問題。

「高雄關關難過，關關過！」 他提及，國民黨議員曾出難題給他，告訴他說要招商、產業轉型，不然把台積電叫來，他也明白台積電是全球最大晶圓代工廠，要把台積電找來高雄投資，這是何等困難，原本藍營覺得他做不到，但最後台積電短時間就決定到高雄投資。

陳其邁表示，除了台積電以外，另有80家大廠也來高雄，如德商默克等都在高雄投資，高雄加上臨近的台南，將成為全世界最繁榮半導體生態系，最有競爭力、最有價值半導體聚落。

另方面，陳其邁再提爭議的輕軌議題，他痛批，前任市長韓國瑜「說停就停」，但輕軌不能成圓，綠色交通便打折扣，因此他上任後立刻復工，才能打造如今最美麗的輕軌。

陳其邁並細數興建社會住宅、降低青年失業率、營業銷售總額也增加，同時達到零舉債，還有還債等市政成果。他說，很多人說高雄變不一樣了，愈來愈漂亮了，希望大家再給他4年，讓高雄起飛，一起創造高雄歷史。