美股昨夜強彈，美股期指今日續漲，大振亞股多頭士氣，台股也在權王台積電領軍喊衝下，由近日跌多的半導體、航運、金融、生醫等類股群起反撲，一開盤即收復萬三大關，盤中不僅期現貨雙漲，新台幣也由貶轉升、上半場最高達31.935元。不過，鴻海(2317)科技日揭幕首日，股價卻反跌近1.5%，丟失月線、5日線，加上面板雙虎漲勢收斂、矽智財族群走低，鈍化多頭上攻力道，萬三關一度告急，還好，午盤賣壓減緩，再加上美國電子盤急拉，台積電、聯電多頭奮力挺升，加上技嘉(2376)等強勢助攻，終場集中市場收13124.68點，漲158.63點，總成交值縮減至1980.72億元；櫃買市場收167.32點，漲0.78點，總成交值442.42億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股今日晨盤跟隨國際股市反彈走強，但盤中漲幅有所收斂，幸好尾盤急拉，收漲150餘點。今日台股回測5日線有守穩，正式扭轉5日線的頹勢，預期有機會進行反彈，不過，需要仔細觀察美國期貨盤最後漲幅是否有收斂的情形。

盤面上台積電甩尾收今日最高價407元，漲幅達2.52%，再度收復5日線。技嘉(2376)第三季出貨量與整體營收季增11%，且毛利率估逾15%，第四季新高階顯示卡推出，可望帶動業績及股價跌深反彈，股價一度觸及漲停，終場收高7.46%並衝出3.1萬餘張大量；傳產權值股表現強勢，南亞(1303)、台化(1326)收漲2~3%不等，台塑化(6505)、台塑(1301)雙雙收紅；貨櫃三雄中的陽明(2609)、萬海(2615)收盤漲幅皆逾3%，長榮收在141元，上漲0.71%。

由籌碼面來看，外資昨日在現貨市場賣超約87億，在期貨市場減碼多單4000餘口，整體淨多單口收回到約2200多口，明日為期貨及選擇權月結算日。由技術面來看，目前台股上檔壓力暫看10日線附近，預期將維持區間震盪整理格局。