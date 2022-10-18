★分析

最近幾周美股大起大落令市場感到不安，但部分分析師認為市場本來就到了該反彈的時候。摩根士丹利分析師Mike Wilson在報告中指出，今年以來標普500指數已經下跌25%，並在200周移動均線建立「重要的底部」，可能帶來技術性反彈。他表示，在企業獲利暴跌或經濟真的步入衰退之前，標普500指數可能升至約4150點，與較最近的收盤價相比約有16%的上漲空間，雖然這看起來是相當劇烈的波動，但與今年和之前的熊市反彈相符，不過，就長期而言，他對市場仍抱持負面看法。

美股在經歷向來艱難的9月之後，現仍深陷熊市。分析師表示，隨著市場進入傳統旺季，股票估值獲得提升也為周一美股強勁反彈帶來支撐，不過，聯準會激進的升息動作可能成為絆腳石。

John Hancock Investment Management共同首席投資策略師Emily Roland表示，在這樣一個脆弱的市場，任何類型的利多消息都大有幫助。有關英國正在發生的事，市場情緒有所改善，金融股的業績表現得到了一些有利的支撐，淨利差改善是一大關鍵，利率上揚將對銀行業有利，因此與市場所擔心的相比，第三季業績表現可能看起來沒那麼差，但也未必會比較好。目前聯準會的政策左右著市場表現，該央行正在以我們這一代人所見過在最短時間內實施最激進的緊縮政策，尤其要謹記聯準會的政策，其效果通常會滯後。

★類股

標普500指數11大類股全漲，非必需消費類股漲4.23%，漲幅最大，其次為房地產股漲3.89%。通訊服務類股和科技股漲幅亦超過3%。必需消費類股漲1.11%，漲幅最小。

由中概股組成的那斯達克金龍中國指數大漲3.35%。

★重磅股

重量級科技股全漲，蘋果漲2.91%，微軟漲3.92%，亞馬遜漲6.45%，Alphabet漲3.53%，特斯拉漲7.01%，Meta漲5.74%，網飛漲6.57%。

道瓊指數方面，摩根大通漲4.20%，表現最佳，其次是微軟。 Walgreens Boots跌0.72%，是唯一收黑的成分股。

主要晶片股僅應用材料收黑，跌0.55%。輝達漲5.89%，超微漲3.61%，恩智浦漲2.30%，英特爾漲1.97%，德州儀器漲1.79%，高通漲1.49%，美光漲1.48%。

★焦點股

美國銀行大漲6.06%，利率上揚帶動其上季淨利息收入增長，儘管在經濟持續走弱下，該銀行將貸款損失準備提高了3.78億美元。紐約梅隆銀行（Bank of NY Mellon Corp）亦受惠於利率升高，其股價勁揚5.08%。

高盛漲2.24%，該公司即將在周二發布財報，此前有報導指出高盛擬合併其投資銀行和交易業務。

蘋果漲2.91%，收在142.41美元。外媒報導，蘋果將在近日內發表兩款新iPad Pro，其螢幕尺寸分別為11吋和12.9吋，將搭載與MacBook Air相同的最新M2晶片，這將是這一年半以來蘋果首次更新iPad Pro產品線。此外，摩根士丹利維持給蘋果的「加碼」評級不變，稱在經濟放緩的情況下，蘋果受惠於忠實的用戶群，其表現將優於其他科技公司。

★台股ADR

台股ADR全漲。

台積電ADR漲1.52%，收64.89美元，換算台股價格為415.26元。

聯電ADR漲1.89%，收5.93美元，換算台股價格為37.95元。

日月光ADR漲4.56%，收5.04美元，換算台股價格為80.63元。

中華電信ADR漲1.52%，收34.17美元，換算台股價格為109.33元。