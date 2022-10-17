台股在上週五激情反彈後，受到美股下跌影響，今(17)日台股再度跌破萬三大關，收在12966.05點，跌幅1.23%，下跌162.07點。PGIM保德信金滿意基金經理人廖炳焜表示，美國擴大對中國半導體出口限制，重傷全球科技股，今日半導體類股重挫2.73%，拖累電子指數下挫1.62%，為三大類股中表現殿後，而新禁令對於台股半導體類股的影響須待觀察，不過台灣晶圓龍頭大廠台積電第三季財報優於預期，明年營收仍有成長空間，加上中國南京廠已經取得一年豁免期，在海外布局上也有意鎖定前進歐洲德國，有利穩定台股投資情緒。

廖炳焜指出，回顧台股9月整體上市公司營收為3.81兆元，年增率達雙位數且連續19個月正成長，顯示台股基本面仍相對穩健；進一步分析，電子類股中的網通、其他電子營收表現相對突出，年增率依序達24%、39.3%，傳產則以百貨、生技醫療的64.6%、27.5%相對亮眼。

至於國際市場方面，廖炳焜說明，本週美國重量級財報週將登場，本週市場聚焦Netflix、IBM、Tesla、ASML等指標大廠的財報與市場展望，下週起更有微軟、德州儀器、Meta、蘋果、英特爾等重量級指標股財報，目前市場下修S&P500的企業獲利預估至4.1%，若企業能繳出亮眼財報數據與樂觀展望，則有利於股價走勢。

針對近期台股走勢，廖炳焜分析，台股短線跌幅已深，然就技術面而言，空方壓力仍未緩解，預料台股將在箱型區間擺盪，而台股能否延續反彈走勢，仍須視全球股市領頭羊美股而定，預期通膨回落速度與美國企業財報將為市場觀察觀察重點。