台中市政府經濟發展局10/16日至東協廣場辦理第一市場行銷活動-「市場節能新生活 東協多元好採買」，現場提供參與民眾百份節能宣導品、市場抵用券，並抽出IPHONE 14等多項大獎。經發局副局長李逸安鼓勵市民及移工朋友多走入第一市場，用行動支持市場經濟。

第一公有零售市場於1908年開設，並於1993年正式遷入第一廣場，其後配合新南向政策，該廣場更名為「東協廣場」。第一市場順應市場機制，跳脫傳統市場經營模式，與一般販售生鮮蔬菜的傳統市場較不同的是，其1、3樓市場範圍攤鋪位，大多販售3C產品，或為通訊行、或以販售服飾居多；2樓則委外經營，現有東南亞超市進駐。而東協廣場係一綜合性休閒娛樂廣場，除包含美食街、影城、KTV外，1至3樓更是第一公有零售市場所在之處，廣場大樓亦是青少年及移工休閒的好去處。

經發局副局長李翊安與頭獎得獎者合影。(照片/臺中市經發局提供)

李副局長指出，台中市新住民及國際移工人數逐年成長，現已是一個國際化都市，而多功能使用之東協廣場大樓，已逐步帶動周邊商圈經濟、累積周邊多國民眾人潮。為使民眾深入了解第一市場，活動規劃市場尋寶遊戲，由參賽者依循關卡指令，進入第一市場尋找答案，如指定商品、指定鋪位招牌或東協等國標誌等。前3名可分別獲得1,500元、1,000元及800元之市場抵用券，而成功報名並全程參與的參賽者，雖未得名也能獲得參加獎500元抵用券，等同現金可直接於市場內攤位使用，同步促進市場經濟。

小小節能畢卡索闖關及節水節電活動。(照片/臺中市經發局提供)

為達市場節能減碳之目標、活動規劃設置節能宣導攤位，邀請大、小朋友參加小小節能畢卡索闖關節水節電遊戲、親子繪畫等提升民眾節能意識及節電省荷包小撇步。多元向民眾宣導節能的重要性，一同努力節約能源，習得市場、家庭、商場大樓等場域之節能方式。期攜手本市民眾及外國朋友，共同朝低碳永續城市發展的目標邁進。

經發局副局長李逸安、勞工局長張大春、中區區長林忠訓與多位在地里長，以及市議員張彥彤、黃守達皆派代表到場共襄盛舉。(照片/臺中市經發局提供)

經發局表示，今日活動趣味多元，市民與外國民眾踴躍參與，現場完成手機留言任務者，皆有機會獲得限量市場百元抵用券；報名小小節能畢卡索闖關遊戲，並完成任務或於節能宣導攤位完成闖關遊戲者，亦能兌換實用節能禮品。此外，還能領取摸彩券參加抽獎，現場抽出IPHONE 14、Dyson無線吸塵器、SWITCH遊戲機及Galaxy平板等獎品幸運兒。希冀透過活動的推廣，宣傳本市第一市場，以及各類節能知識，並將絡繹不絕的人潮變錢潮，形塑第一市場成為友善多元市場，加強大眾對第一市場的美好印象。

開幕活動，經發局副局長李逸安、勞工局長張大春、中區區長林忠訓與多位在地里長，以及市議員張彥彤、黃守達皆派代表到場共襄盛舉。

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