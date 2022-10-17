美國上周公布9月核心CPI，創40年最大增幅超出市場預期，投資人信心受創，新興亞股上周全面走低，僅越股小漲，其中台灣、印尼跌幅較重，單周下跌4%、3%，泰國、南韓單周跌幅則在1%左右。

綜觀上周資金，南韓、越南獨獲外資青睞，淨流入分別達6.3億、1.1億美元，其餘市場皆失血，資金流出前三新興亞股為台灣、印度、泰國，金額各為14.9億美元、7.3億美元及1.3億美元。越南成為上周唯一股市表現、外資淨流入雙雙收紅的新興亞洲經濟體。

台股加權指數上周收在13128.1點，周跌幅4.19%，中信臺灣智慧50 ETF（00912）經理人張圭慧指出，上周五台股強彈300點，收復萬三大關，惟受美股重挫影響，反彈恐曇花一現，本周面臨萬三守衛戰。

張圭慧表示，聯準會（Fed）官員發表鷹派談話，美國銀行業喜憂參半的財報，9月通膨指標仍在高空盤旋，短期通膨數據強勁，長期通膨預期也上調，加深市場賣壓，也強化市場預期聯準會（Fed）11月甚至12月再升息3碼的預估，市場短線震盪，築底盤整期間，建議投資人布局政策性支持產業及受惠升息利差的金融類股，逢低分批承接、長期持有，是更好的投資戰略。

胡志明指數收在1061.85點，周漲幅2.5%，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越指上周連三日反彈，單周上揚2.5%，則為連續5周下跌後首度回升，靜待近期Q3財報公布，關注指標國企財務數據表現及未來展望，以觀察能否支撐後續盤勢。

張晨瑋指出，近期外資對越股連五日買超，顯現外資對越南國內經濟展望並未改變，然短線市場雜訊仍存，建議投資者採定期定額的方式進行布局。