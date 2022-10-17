台股頻頻破低，上周再跌4.19％，外資出脫毫不手軟，根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場總計賣超為502.98億元，使得今年以來累計賣超逼近1兆3000億元，來到1兆2,918.20億元。外資總持股水位持續下探，累計總市值為16兆1,268.87億元新台幣，占全體上市股票市值的39.41％，較10月7日的16兆9,637.99億元新台幣，減少8,369.12億元。

在個股買賣超部分，面板股初露曙光，雙十一、黑色星期五、耶誕銷售旺季後有機會迎來補貨需求，群創(3481)、友達(2409)、彩晶(6116)三大面板廠，上周外買超分別為59,452張、23,678張及12,532張，分別排在買超第一、第三及第七大個股，買超第二的是聯電，張數為34,879張。

賣超方面，持續調節金融股及台積電(2330)，玉山金(2884)、國泰金(2882)居外資賣超第一、三大，張數為72,521張及57,499張，中信金(2891)、開發金(2883)、台新金(2887)也都進入賣超前十大之列，台積電賣超60,487張，排名第二。