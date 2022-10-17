美系外資針對股后信驊(5274)出具研究報告，預估其第四季mini-BMC(遠端伺服器控制器晶片)開始出貨Meta，營收將反彈6%，2023年也將享有更高的平均售價和新產品貢獻，將信驊評等由劣於大盤調升到中立，目標價維持2100元。

美系外資表示，信驊第三季自2020年第四季度以來首度出現負增長，預計第四季營收可望出現6%的反彈，主要是因mini-BMC開始出貨Meta，將占比單季營收約10%，並抵消了標準伺服器BMC的低迷需求。

在庫存更新方面，美系外資表示，預計整個供應鏈的持續調整，但考慮到信驊庫存天數接近中等水平，看起來相對易於管理。展望2023年，儘管預計信驊傳統BMC出貨將持平，但營收將增長上看2成，主要是歸功於更高的平均售價和新產品貢獻。

美系外資表示，在過去兩個月中，看到全年雲資本支出預測下調，自年增10%降低到低個位數，目前與過去10年的增長相比水平較低，儘管有向上修正的跡象，短期內似乎仍然難以捉摸，發現近期數據流量數量趨於穩定。 這也可能導致對雲資本支出的預測更加穩定，不過可能要到2022年底、2023年初才能更明朗，將信驊評等由劣於大盤調升到中立，目標價維持2100元，主要是基於信驊中期收入增長上調由15%調升到17%以反映來自mini-BMC的貢獻。