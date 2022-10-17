台達電(2308)將於10月下旬舉行法說會，公布第3季財報，並說明第4季展望，美系外資在法說會前最新報告正面看待台達電，將台達電今年每股盈餘上調約2%，並維持目標價372元，台達電今天盤中股價逆勢走高。

伺服器電源、電動車、通訊電源、樓宇自動化等訂單暢旺，搭配IA需求回穩，台達9月合併營收369.25億元，月增5%，年增35%，連4個月創下單月歷史新高，第3季合併營收也突破千億元大關，達1062.48億元，季增18.06%，年增33.4%，創下單季歷史新高；累計前9月合併營收達2787.83億元，較去年同期成長21%，亦是歷年同期新高。

由於第3季合併營收攀高，且新台幣兌美元走貶，法人預期，台達第3季毛利率及獲利可望同步攀高。

美系外資最新報告指出，由於零組件供給改善，且伺服器、網路/通訊電源、電動車及樓宇自動化需求穩定，加上大陸IA需求可能復甦，台達第4季營收可能進一步上升，預估2022年第4季營收將季增2%，年成長30%，利潤率也將較第3季持續改善；由於台達電下半年營收增長強勁，我們將2022年每股盈餘預估上調約2%，但2023年/2024年預估基本保持不變，重申「買進」評等，目標價為372元。